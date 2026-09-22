राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति ने मेलाधिकारी से की भेंट, कुंभ की तैयारियों पर किया विचार-विमर्श

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राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मेलाधिकारी सोनिका से भेंट कर कुंभ मेला-2027 की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर विचार-विमर्श किया तथा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल ने कुंभ मेला के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए मेला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना करते हुए आयोजन को सफल बनाने में हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

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