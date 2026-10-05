{"_id":"6ac3d55a55eb21f5570e4944","slug":"video-haridwar-elephant-attacks-thar-after-photos-are-taken-tries-to-overturn-it-three-times-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार: फोटो खींचने पर हाथी ने थार पर किया हमला, तीन बार पलटने की कोशिश की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्यामपुर रेंज और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की लगातार आवाजाही से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों नीलेश्वर मंदिर में तोड़फोड़ और पुजारी पर हमले के प्रयास के बाद सोमवार को हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर एक बार फिर हाथी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां सड़क पर जाम में फंसी एक थार पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने थार को सूंड से तीन बार पलटने की कोशिश की, जिससे उसमें सवार लोगों की सांसें अटक गईं।

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