उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता का प्रवेश द्वार माना जाने वाला हरिद्वार जिला आगामी विधानसभा चुनाव की सबसे अहम धुरी बनने जा रहा है। पिछले पांच चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरिद्वार का सियासी मिजाज हर बार बदलता रहा है। कभी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के मजबूत गढ़ रहे इस जिले में 2017 की लहर में भाजपा ने एकतरफा वर्चस्व कायम किया, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए बढ़त बना ली। इस बार के चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होने के आसार हैं, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सपा के साथ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और जन निर्माण पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने में जुट गई हैं।

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हर चुनाव में बदलता रहा है सियासी समीकरण

राज्य गठन के बाद से ही हरिद्वार के मतदाताओं ने किसी एक दल पर स्थायी भरोसा नहीं जताया है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में जिले की 9 सीटों में से बसपा ने 5, भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। 2007 में बसपा की ताकत और बढ़ी और वह 6 सीटों पर पहुंच गई, जबकि भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। 2012 के चुनाव में परिसीमन के बाद जिले में सीटों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई। विज्ञापन



इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला और वह 5 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस और बसपा को 3-3 सीटें मिलीं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 11 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस 3 सीटों पर रही और बसपा का खाता तक नहीं खुला। हालांकि, 2022 में समीकरण फिर पलटे। कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, भाजपा 3 पर आ गई, बसपा को 2 सीटें मिलीं और पहली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज कर विधानसभा में दस्तक दी। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला और वह 5 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस और बसपा को 3-3 सीटें मिलीं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 11 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस 3 सीटों पर रही और बसपा का खाता तक नहीं खुला। हालांकि, 2022 में समीकरण फिर पलटे। कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, भाजपा 3 पर आ गई, बसपा को 2 सीटें मिलीं और पहली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज कर विधानसभा में दस्तक दी।

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