{"_id":"6aa807fc6fbb35317604b7a1","slug":"video-haridwar-car-loses-control-and-plunges-into-canal-driver-has-a-narrow-escape-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार: अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी कार, चालक बाल-बाल बचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादराबाद। कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।पुलिस के अनुसार, रिसर्च कॉलोनी के पास एक कार चालक ज्वालापुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसा होते देख आसपास मौजूद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहगीरों की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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