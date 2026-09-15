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Haridwar News: दुकान में घुसकर बाइक मैकेनिक की गोलियां मारकर हत्या

Tue, 15 Sep 2026 01:52 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:52 AM IST
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Bike mechanic shot dead
बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव शांतरशाह में सोमवार देर शाम को बाइक मैकेनिक हैप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि दुकान पर पहुंचे दो नकाबपोश बदमाशों ने हैप्पी पर दो राउंड गोलियां चला दीं। गोली लगने से हैप्पी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल अवस्था में हैप्पी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उस हायर सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। आरोपियों की तलाश में जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया गया।
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पुलिस के मुताबिक, शांतरशाह निवासी हैप्पी (26) की गांव में बनी मार्केट में बाइक मैकेनिक की दुकान थी। सोमवार करीब सवा सात बजे हैप्पी दुकान पर बैठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो नकाबपोश लोग कॉलोनी की तरफ से होते हुए दुकान पर पहुंचे और हैप्पी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी।
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गोलियां चलने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। करीब दो गोली लगने से हैप्पी वहीं गिर पड़ा। दोनों बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद जंगल की तरफ से भाग निकले। जानकारी मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। हैप्पी को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई।
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एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एसपी क्राइम निशा यादव, एसएचओ अमरजीत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। मौके से साक्ष्य जुटाए। मौके से पुलिस को खोखे कारतूस बरामद हुए हैं।
पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिलेभर में चेकिंग अभियान शुरू किया, लेकिन देर रात तक कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
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वर्जन

पुलिस और सीआईयू की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। -नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी हरिद्वार


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एक गोली माथे और एक चेस्ट पर लगी
- हैप्पी को एक गोली माथे पर तो दूसरी चेस्ट में लगी है। पुलिस को मौके से खोखे कारतूस भी बरामद हुए हैं। बताया गया है कि गोलियां देसी तमंचे से चलाई गई है, हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
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