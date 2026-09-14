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हरिद्वार: सरोवर मार्ग पर दशकों से जल भराव की समस्या, बीमारियों का बढ़ा खतरा

Alka Tyagi

Updated Mon, 14 Sep 2026 08:20 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 08:20 PM IST







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भूपतवाला क्षेत्र में साधु बेला अपार्टमेंट, परम शाश्वत गीता धाम, श्री ब्रह्म निवास आश्रम उत्तर भाग ट्रस्ट के सामने सप्त सरोवर मार्ग पर दशकों से जल भराव की समस्या रहती है। यहां भारी मात्रा में मच्छर, किट पनपते हैं। ... और पढ़ें

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