VIDEO: विधायक से मारपीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला

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चंपावत। एक दिन पूर्व किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ हुई मारपीट मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। बृहस्पतिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ हुई मारपीट मामले में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार भाजपा सरकार के संरक्षण में लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट व खिलवाड़ किया जा रहा।

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