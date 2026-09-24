Champawat News: तीर्थयात्रा... 35 वरिष्ठ नागरिक बदरीनाथ धाम हुए रवाना
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 24 Sep 2026 01:03 AM IST
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चंपावत। बदरीनाथ धाम के दर्शन की इच्छा रखने वाले चंपावत के 35 वरिष्ठ नागरिक बुधवार को तीर्थयात्रा पर रवाना हुए। पं. दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना के तहत पहले दल में 12 महिलाएं और 23 पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था पर्यटन विभाग करेगा।
जिला पर्यटन कार्यालय से दायित्वधारी श्याम नारायण पांडेय, मुकेश मेहराना और विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा कराई जाती है।
पर्यटन विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है, जो विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा नहीं कर पाते।
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जिला पर्यटन कार्यालय से दायित्वधारी श्याम नारायण पांडेय, मुकेश मेहराना और विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा कराई जाती है।
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पर्यटन विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है, जो विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा नहीं कर पाते।
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