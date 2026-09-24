Champawat News: सड़कों की मरम्मत शुरू, पाटी-देवीधुरा में डामरीकरण

विज्ञापन

जिले के प्रमुख मार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। एनएच, लोक निर्माण विभाग और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सड़कों पर पैचवर्क और डामरीकरण का काम किया जा रहा है। बारिश के दौरान बने गड्ढों और उखड़े हिस्सों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिन मार्गों पर बारिश से अधिक नुकसान हुआ है, वहां मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।एनएच खंड के ईई विभोर गुप्ता ने बताया कि मरम्मत कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा। इधर प्रशासन की ओर से सड़कों की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि क्षतिग्रस्त मार्गों को जल्द यातायात के लिए सुचारु और सुरक्षित बनाया जा सके।