{"_id":"6b007afd3c61006975079f0b","slug":"video-congress-district-president-chirag-fartyal-clarified-on-the-chair-controversy-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कुर्सी विवाद पर दी सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने 18 नवंबर को लोहाघाट कार्यक्रम में मंच पर कुर्सी न मिलने के सवाल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कुर्सी वरिष्ठ नेताओं के लिए छोड़ी थी। फर्त्याल ने बताया कि मंच छोटा था और सभी वरिष्ठ नेता बैठे थे। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठना या प्रोटोकॉल निभाना नहीं है बल्कि जनता के बीच जाकर संघर्ष करना है। उनका काम पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है और संगठन में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। फर्त्याल ने कहा कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूंगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सैलजा से संगठन को मजबूत करने पर बात हुई। चिराग ने कहा कि कांग्रेस को जनता के दिलों में जगह बनानी होगी तभी वास्तविक सम्मान मिलेगा।

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