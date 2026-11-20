{"_id":"6b007afd3c61006975079f0b","slug":"video-congress-district-president-chirag-fartyal-clarified-on-the-chair-controversy-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कुर्सी विवाद पर दी सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कुर्सी विवाद पर दी सफाई
कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने 18 नवंबर को लोहाघाट कार्यक्रम में मंच पर कुर्सी न मिलने के सवाल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कुर्सी वरिष्ठ नेताओं के लिए छोड़ी थी। फर्त्याल ने बताया कि मंच छोटा था और सभी वरिष्ठ नेता बैठे थे। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठना या प्रोटोकॉल निभाना नहीं है बल्कि जनता के बीच जाकर संघर्ष करना है। उनका काम पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है और संगठन में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। फर्त्याल ने कहा कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूंगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सैलजा से संगठन को मजबूत करने पर बात हुई। चिराग ने कहा कि कांग्रेस को जनता के दिलों में जगह बनानी होगी तभी वास्तविक सम्मान मिलेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।