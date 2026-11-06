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VIDEO: धनतेरस पर कर्णप्रयाग के बाजारों में उमड़ी भीड़

Fri, 06 Nov 2026 08:03 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:03 PM IST
VIDEO: Crowds throng markets in Karnaprayag on Dhanteras
कर्णप्रयाग। धनतेरस के त्योहार पर कर्णप्रयाग में भीड़ उमड़ी। आतिशबाजी बाजार से लेकर बर्तन, सराफा और इलेक्ट्रोनिक दुकानों में भीड़।
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