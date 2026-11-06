VIDEO: धनतेरस पर कर्णप्रयाग के बाजारों में उमड़ी भीड़

{"_id":"6aed978441904c0a800b843a","slug":"video-illegal-tree-felling-rama-forest-nahan-35-green-pine-trees-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन के रामा जंगल में अवैध कटान का आरोप, सूखे पेड़ों की आड़ में 35 हरे चीड़ के पेड़ काटे जाने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}