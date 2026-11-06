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Chamoli News: सांसद बलूनी से मिले विधायक टम्टा

Fri, 06 Nov 2026 04:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:58 PM IST
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MLA Tamta met with MP Baluni
थराली। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा की मांग को लेकर विधायक भूपाल राम टम्टा ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। टम्टा ने कहा कि पिंडरघाटी का एक मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन यहां अल्ट्रासाउंड सुविधा और मशीन नहीं है। सांसद बलूनी से जनहित में 30 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की। इस पर सांसद ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। संवाद
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मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत
जिलासू। चंडिका मंदिर एवं शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। भाजपा नेता राजा चौहान ने बताया कि पर्यटन विभाग को इसकी स्वीकृति मिली है। चौहान ने इसके लिए सीएम का आभार जताया है। संवाद
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