देवाल: नंदाधाम नंदकेशरी में भव्य मेले का आयोजन, देव नृत्य व देव यात्रा रहा आकर्षक का केंद्र

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंदाधाम नंदकेशरी में भब्य मेले का आयोजन हुआ। धरातल्ला से नंदकेशरी के गुप्त गंगा तक निकली देव यात्रा व देव नृत्य मेले का मुख्य आकर्षण रहा। गढ़वाल-कुमाऊं से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव-पार्वती मंदिर में पूजा-अर्चना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर वर्ष नंदकेशरी में ग्राम पंचायत कोठी व धरातल्ला के ग्रामीण के सहयोग से इस धार्मिक मेले का आयोजन होता है। शुक्रवार दोपहर साढ़े 11 बजे धरातल्ला के ग्रामीणों के द्वारा धरातल्ला से नंदकेशरी के गुप्त गंगा तक झांकी व देव यात्रा निकाली। गुप्त गंगा में स्नान के बाद देव यात्रा भगवान शिव- पार्वती मंदिर मे पहुंचीं। मंदिर में पूजा के बाद तीन पहर देव नृत्य व झोडा का आयोजन हुआ। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। शांम पांच बजे देव यात्रा धरातल्ला के लिए वापस हुई ।

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