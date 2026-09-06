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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   High peaks of Badrinath Dham begin to get covered in snow; temperatures drop

बर्फ से ढकनी शुरू हुई बदरीनाथ धाम की ऊंची पहाड़ियां, तापमान में गिरावट

Sun, 06 Sep 2026 09:04 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:04 PM IST
High peaks of Badrinath Dham begin to get covered in snow; temperatures drop
बर्फ से ढकनी शुरू हुई बदरीनाथ धाम की ऊंची पहाड़ियां, तापमान में गिरावट
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