Chamoli News: पर्थाडीप में बोल्डर की चपेट में आने से बाल-बाल बचा वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 06 Sep 2026 07:03 PM IST
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गोपेश्वर। बदरीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पर्थाडीप में फिर से भूस्खलन सक्रिय हो गया है। यहां पहाड़ी से रुक-रुककर मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ रहे हैं। रविवार सुबह करीब 10 बजे गोपेश्वर से नंदप्रयाग तक सवारियों को लेकर आ रहा एक वाहन बोल्डर की चपेट में आने से बाल-बाल बचा। वाहन में 10 सवारियां थीं। बोल्डर हाईवे पर आकर मलबे में धंस गया जिससे सवारियों पर मलबे के छींटे पड़े।
पर्थाडीप भूस्खलन क्षेत्र में करीब 60 मीटर हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। इस बार नंदप्रयाग बाजार की ओर से करीब 20 मीटर हिस्से में पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। बारिश होने पर यहां भूस्खलन सक्रिय हो रहा है। इधर एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने पर पहाड़ी का उपचार किया जाएगा। मौके पर जेसीबी तैनात की गई है। संवाद
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गोपेश्वर। बदरीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पर्थाडीप में फिर से भूस्खलन सक्रिय हो गया है। यहां पहाड़ी से रुक-रुककर मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ रहे हैं। रविवार सुबह करीब 10 बजे गोपेश्वर से नंदप्रयाग तक सवारियों को लेकर आ रहा एक वाहन बोल्डर की चपेट में आने से बाल-बाल बचा। वाहन में 10 सवारियां थीं। बोल्डर हाईवे पर आकर मलबे में धंस गया जिससे सवारियों पर मलबे के छींटे पड़े।
पर्थाडीप भूस्खलन क्षेत्र में करीब 60 मीटर हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। इस बार नंदप्रयाग बाजार की ओर से करीब 20 मीटर हिस्से में पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। बारिश होने पर यहां भूस्खलन सक्रिय हो रहा है। इधर एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने पर पहाड़ी का उपचार किया जाएगा। मौके पर जेसीबी तैनात की गई है। संवाद
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