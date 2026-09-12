फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Chamoli – Sanitary napkin vending machine at PG College, Nagnath Pokhari, for the convenience of female students

चमोली-- छात्राओं की सुविधा के लिए पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी में सेनेटरी नैपकिन मशीन

Sat, 12 Sep 2026 06:06 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:06 PM IST
Chamoli – Sanitary napkin vending machine at PG College, Nagnath Pokhari, for the convenience of female students
पोखरी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में छात्राओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इन्सीनिरेटर स्थापित किया गया। यह सुविधा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, चमोली के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है। प्राचार्य डॉ. रीटा शर्मा ने कहा कि मशीन से छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होंगे। साथ ही इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था भी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लुधियाना-जाखल पैसेंजर का विस्तार जींद तक, यात्रियों ने बांटे लड्डू

Ludhiana-Jakhal Passenger extended to Jind; passengers distribute *laddus*
Fatehpur
12 Sep 2026

Video: लखनऊ में सुबह से तेज धूप, तापमान बढ़ने के आसार

Video: लखनऊ में सुबह से तेज धूप, तापमान बढ़ने के आसार
Lucknow
12 Sep 2026

Video: पार्थ सारथी सेन शर्मा बोले- शैक्षिक सुधारों के लिए मिलकर काम करें प्रधानाचार्य

Video: पार्थ सारथी सेन शर्मा बोले- शैक्षिक सुधारों के लिए मिलकर काम करें प्रधानाचार्य
Lucknow
12 Sep 2026

सोनीपत में कर्मचारी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, साथी का पक्ष लेना पड़ा भारी

सोनीपत में कर्मचारी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, साथी का पक्ष लेना पड़ा भारी
Chandigarh-Haryana
12 Sep 2026

गुरुहरसहाए में कांग्रेस नेता ने स्टिंग ऑपरेशन कर नशा बेचने वालों से खरीदा नशा

In Guruharsahai, a Congress leader conducted a sting operation and purchased drugs from drug peddlers.
Chandigarh-Punjab
12 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Kanpur Traders from the Uttar Pradesh Yuva Vyapar Mandal submitted a memorandum to the Divisional Commissioner
Kanpur
12 Sep 2026

वीडियो: जामिया में गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा, खाने में मिले कीड़े तो धरने पर बैंठी छात्राएं; लगाए गंभीर आरोप

Protest held after worm was found in food served to female students at Jamia mess video
Delhi
12 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: कचहरी में लगी लोक अदालत, फरियादियों की उमड़ी भीड़; बैंककर्मियों ने मामलों का किया निस्तारण

Lok Adalat Held at Meerut Court, Large Crowd of Litigants Gathered for Case Settlement
Meerut
12 Sep 2026

ऊना: तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

Una: Heavy rain accompanied by strong winds brings relief from the heat.
Una
12 Sep 2026

मंडी: भूपेंद्र सिंह बोले- एनएच निर्माण कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करें पंचायतें

Bhupendra Singh said—Panchayats should not issue No Objection Certificates to the NH construction company.
Mandi
12 Sep 2026

Video: बिजली पेंशन अदालत में पेंशन संबंधी समस्याएं सुनी गईं

Video: बिजली पेंशन अदालत में पेंशन संबंधी समस्याएं सुनी गईं
Lucknow
12 Sep 2026

लुधियाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

National Lok Adalat organized in Ludhiana
Ludhiana
12 Sep 2026

नितिन हत्याकांड: मुख्य आरोपी मिट्ठू के घर चला बुलडोजर, फरार होने पर प्रशासन की कार्रवाई

Bulldozer Action at Main Accused Mittu’s House in Nitin Murder Case
Meerut
12 Sep 2026

मेरठ: 17वीं मास्टर वैभव टी-20 ट्रॉफी का उद्घाटन मुकाबला, मेरठ रेड और मुजफ्फरनगर के बीच हुआ रोमांचक मैच

17th Master Vaibhav T20 Trophy: Meerut Red Takes on Muzaffarnagar in Opening Match
Meerut
12 Sep 2026

मेरठ में मास्टर वैभव टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, अतिथियों ने खिलाड़ियों से किया परिचय

Master Vaibhav T20 Cricket Tournament Begins in Meerut, Guests Meet Players
Meerut
12 Sep 2026

धर्मशाला: बारिश से कोतवाली-खनियारा सड़क का 20 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त

A 20-meter stretch of the Kotwali-Khanyara road damaged by rain.
Dharamshala
12 Sep 2026

वीडियो: सोलन में फुटबॉल का रोमांच, तीसरे दिन के शुरू हुए मुकाबले

Video: Football excitement in Solan; matches for the third day have begun.
Solan
12 Sep 2026

Video: लखनऊ में टेनिस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Video: लखनऊ में टेनिस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
Lucknow
12 Sep 2026

औरैया: बाजारों में सजीं विघ्नहर्ता की मनमोहक मूर्तियां, 150 से 11 हजार रुपये तक है कीमत

Auraiya Markets adorned with captivating idols of Vighnaharta prices range from 150 to 11000
Auraiya
12 Sep 2026

खबर का असर: मां की पीठ पर स्कूल जाने वाले दिव्यांग छात्र को मिली मोटराइज्ड साइकिल, दिया दिल से धन्यवाद

Shahdol: Disabled Student Once Rode to School on Mother’s Back, Gets Motorised Bicycle After News Report
Madhya Pradesh
12 Sep 2026

चित्रकूट: आस्था के घाट फिर पानी में: मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा, डूबीं घाटों की सीढ़ियां

Ghats of faith submerged again; Mandakini's water level rises, steps of the ghats go underwater.
Chitrakoot
12 Sep 2026

मंडी: जर्जर मकानों से पक्के आशियानों तक पहुंच रहे गरीब परिवार, सरकाघाट में 51 परिवारों को मिले डेढ़-डेढ़ लाख

Poor families moving from dilapidated houses to concrete homes; 51 families in Sarkaghat receive 1.5 lakh each.
Mandi
12 Sep 2026

दीप प्रज्ज्वलित कर जनपद न्यायाधीश ने किया लोक अदालत का शुभारंभ, जानकारी देतीं सचिव ईशा त्रिपाठी

District Judge inaugurates the Lok Adalat by lighting the ceremonial lamp; Secretary Isha Tripathi provides details.
Jhansi
12 Sep 2026

पंचकूला में लगी लोक अदालत, चालान भरने के लिए लोगों की लाइनें लगी

Lok Adalat held in Panchkula; queues of people formed to pay challans.
Panchkula
12 Sep 2026

VIDEO: आधी रात दो मकानों में घुसे बदमाश, तीन राउंड फायरिंग से दहशत, रामवती के घर से जेवरात समेत सामान चोरी

Miscreants broke into two houses at midnight, causing panic with three rounds of gunfire; valuables, including jewelry, were stolen from Ramvati's house.
Etah
12 Sep 2026

फतेहाबाद के टोहाना में 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निशुल्क आंखों का जांच कैंप

free eye check-up camp will be held in Tohana, Fatehabad, starting September 17, coinciding with Prime Minister Narendra Modi's birthday
Fatehabad
12 Sep 2026

महिला से छिनैती करने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

Cunning criminal who snatched woman belongings injured in encounter arrested in mau
Mau
12 Sep 2026

खाना खाकर निकले, फिर नहीं लौटे: फरीदाबाद में रात भर तलाश करता रहा परिवार, ट्रेन की चपेट से शख्स की मौत

Man dies after being hit by train in Faridabad
Faridabad
12 Sep 2026

VIDEO: दवा लेने गए व्यापारी को सरेआम पीटा, 12 हजार रुपये छीनने का आरोप

Businessman beaten publicly while out to buy medicine; accused of snatching ₹12,000.
Agra
12 Sep 2026

VIDEO: देखिये मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर का नजारा... फर्श पर इलाज, दावों का जनाजा

Witness the scene at the medical college's trauma center... treatment on the floor, and official claims lying in tatters.
Firozabad
12 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed