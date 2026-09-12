{"_id":"6aa54c899c3b2590b20026d6","slug":"video-chamoli-differently-abled-dharam-singh-moves-forward-with-devotion-during-the-maa-nanda-jaat-pilgrimage-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मां नंदा की जात में भक्ति के साथ कदम बढ़ा रहे दिव्यांग धर्म सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुड़। मां नंदा की बड़ी जात में आस्था और भक्ति का अटूट संगम देखने को मिल रहा है। आंखों से दिव्यांग लोक गायक धर्म सिंह भी पांच सितंबर को कुरुड़ मंदिर से मां नंदा की डोली के साथ जात में शामिल हुए। उबड़-खाबड़ रास्तों पर वह डोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मां नंदा के गीतों से माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। धर्म सिंह इससे पहले केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं।

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