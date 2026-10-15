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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   VIDEO: Devotees flock to seek blessings and worship Skandamata

VIDEO: स्कंदमाता के दर्शन-पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Thu, 15 Oct 2026 01:03 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 PM IST
VIDEO: Devotees flock to seek blessings and worship Skandamata
वाराणसी में नवरात्र के पांचवें दिन श्रद्धालुओं ने स्कंदमाता के स्वरूप का दर्शन-पूजन किया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।
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