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VIDEO: नाटी इमली में राम-भरत मिलन का अद्भुत दृश्य, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

किशन चौबे

Updated Thu, 22 Oct 2026 07:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 07:20 PM IST







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वाराणसी के नाटी इमली में ऐतिहासिक भरत मिलाप का आयोजन हुआ। भगवान राम समेत चारों भाइयों के मिलन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। हाथी पर सवार होकर पहुंचे राजा के स्वरूप और जय श्रीराम के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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