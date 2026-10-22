यूपी: लकड़ी के बुरादे की आड़ में शराब तस्करी का खेल, 1200 पेटी के साथ दो गिरफ्तार; पंजाब से जा रहे थे बिहार

चंदौली जिले की बलुआ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गंगा नदी पर बलुआ पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। लकड़ी के बुरादे की बोरियों की आड़ में ट्रक से बिहार ले जाई जा रही करीब दो करोड़ रुपये की अंग्रेजी शराब बरामद कर ट्रक चालक सहित दो को गिरफ्तार किया है। ट्रक में कुल 1200 पेटी शराब लदी थी।

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सीओ सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को बलुआ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी रामजनम यादव और सर्विलांस सेल के प्रभारी आशीष मिश्र के नेतृत्व में संयुक्त टीम वाराणसी से बिहार जाने वाले मार्ग पर बलुआ पुल के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान चंदौली की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस को देखकर एक ट्रक से उतरकर दो लोग भागने लगे। इस पर दोनों को पकड़ लिया गया।जब तलाशी ली गई तो ट्रक के पिछले हिस्से में प्लास्टिक की बोरियों में भरे लकड़ी के बुरादे की आड़ में छिपाकर रखी शराब बरामद हुई। कुल 12 सौ पेटियों में 11408.76 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पकड़े गए दोनों की पहचान हिमाचल प्रदेश के निवासी लताश (34) और पंजाब के मोहाली जिले के निवासी विरेंद्र (35) के रूप में हुई है।उनके पास से एक एंड्रायड मोबाइल फोन, 3700 रुपये नकद, पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान बरामद किया है। दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले में शराब की खेप भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है।