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वाराणसी में महिलाओं ने सिंदूर खेला संग की मां दुर्गा की विदाई

Pragati Chand

Updated Wed, 21 Oct 2026 04:28 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 04:28 PM IST







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शारदीय नवरात्र में नौ दिनों के अनुष्ठान के बाद बुधवार को मां दुर्गा को विदाई दी गई। मिनी बंगाल कहे जाने वाले वाराणसी में इसकी धूम मची रही। बंगाली टोला में सजीं बंगाली समाज की मां दुर्गा की विदाई पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला के साथ की गई। ... और पढ़ें

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