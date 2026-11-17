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वाराणसी: सुबह से शहर में जगह-जगह जाम, चौकाघाट पर फंसे वाहन

किशन चौबे

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:22 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:22 PM IST







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वाराणसी में मंगलवार सुबह से ही शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। चौकाघाट पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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