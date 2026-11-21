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वाराणसी: मंडुवाडीह में भीषण जाम, आधे घंटे से सड़क पर फंसे वाहन

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST







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वाराणसी के मंडुवाडीह इलाके में पिछले आधे घंटे से जाम लगा है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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