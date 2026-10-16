वाराणसी: एयरशो की निगरानी के लिए लगे 21 वॉच टावर

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वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयरशो को लेकर गंगा किनारे सुरक्षा तैयारियां तेज हैं। सुजाबाद से कटेसर तक करीब दो किलोमीटर के क्षेत्र में 21 वॉच टावर बनाए गए हैं। हर 300 मीटर पर टेंट, टेबल-कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, गंगा घाट जाने वाले पांच रास्तों पर आठ से अधिक अस्थायी बैरिकेडिंग की गई है।

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