उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का बूथ बंद मिला, VIDEO

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कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का बूथ बंद मिला। बूथ के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा होने से पर्यटन संबंधी जानकारी लेने पहुंचे यात्रियों को निराशा हुई। वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए यह बूथ महत्वपूर्ण है। बंद रहने से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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