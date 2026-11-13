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काशी का तुलसी घाट बना गोकुल, नागनथैया की लीला देखने उमड़े श्रद्धालु
काशी के लक्खा मेलों में शुमार नागनथैया की लीला कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को शुक्रवार को तुलसीघाट पर जीवंत हो रही है। 30 मिनट की मुख्य लीला में भगवान श्रीकृष्ण 20 फीट ऊंचे कदंब के पेड़ पर चढ़ेंगे और गंगा में छलांग लगाकर 22 फीट के कालियानाग का मर्दन करेंगे। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देश-विदेश के श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। लीला देखने के लिए काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह भी पहुंचेंगे।
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