बीएचयू: 18 पुराणों पर शॉर्ट टर्म कोर्स, ऑक्सफोर्ड और आईआईटी के प्रोफेसर लेंगे क्लास; 20 से शुरू होगा पहला बैच

बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में अष्टादश पुराणों पर 15 दिनों का स्पेशल शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसमें सभी 18 पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर खगोल विज्ञान की पढ़ाई होगी। पुराणों में काशी, पर्यावरण और महिलाओं के प्रभाव को बताया जाएगा। 20 नवंबर से लेकर आठ दिसंबर तक इसकी कक्षाएं चलेंगी। इसमें ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, कुरुक्षेत्र, वर्धमान बंगाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई संस्थानों के विशेषज्ञ अध्ययन केंद्र में कक्षाएं लेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 नवंबर रखी गई है।

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