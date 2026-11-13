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यूपी: आधी रात सड़क पर टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ, राहगीरों के उड़ गए होश; वीडियो वायरल

Fri, 13 Nov 2026 11:41 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 13 Nov 2026 11:41 AM IST
सार

मिर्जापुर जिले में ददरी बांध पर सड़क पर विशालकाय मगरमच्छ टहलता दिखा। इस दौरान वाहनों के बहिये ठहर गए। राहगीरों के होश उड़ गए। सड़क पर कुछ देर रहने के बाद मगरमच्छ बांध की ओर निकल गया। 

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crocodile spotted strolling on road at midnight passersby left stunned in Mirzapur
सड़क पर घूमता मगरमच्छ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और सामने चहलकदमी करता विशालकाय मगरमच्छ। मिर्जापुर जिले के ददरी बांध की सड़क पर रात करीब 10 बजे ऐसा ही नजारा देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। मगरमच्छ को सड़क पर टहलते देख लोगों ने अपना वाहन रोक लिया। कुछ देर तक सड़क पर घूमने के बाद वह बांध की ओर चला गया। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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संतनगर थाना क्षेत्र के बहरछठ निवासी आकाश यादव ने बताया कि वह हलिया में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। रात में ददरी बांध की सड़क पर अचानक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने वाहन रोक दिया। 
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कुछ देर तक मगरमच्छ सड़क पर टहलता रहा और फिर बांध की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वे घर के लिए रवाना हुए। सड़क पर मगरमच्छ दिखने की घटना का क्षेत्र में चर्चा है।

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