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महिला आरक्षण विधेयक समय की मांग, सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए : बृजभूषण

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:14 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:14 PM IST







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पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को समय की मांग बताते हुए सभी दलों से सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील की। गोपीगंज के सारीपुर में उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा कि वह कभी हिंदू, कभी भक्त तो कभी नास्तिक बन जाते हैं। ... और पढ़ें

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