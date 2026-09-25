{"_id":"6ab6af6d4355545d3c00b892","slug":"video-scholars-from-india-and-abroad-gather-in-kashi-to-discuss-rajasthan-heritage-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में राजस्थान की विरासत पर जुटे देश-विदेश के विद्वान, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान की ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक और सांस्कृतिक विरासत के विविध आयामों तथा उनमें निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर काशी में देश-विदेश के विद्वानों ने मंथन किया। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से वैदिक विज्ञान केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी ‘राजस्थान पुरातनता और परिवर्तन’ का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के इतिहास, कला-संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत के संरक्षण पर शोधपरक चर्चा हुई।

... और पढ़ें