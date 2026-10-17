{"_id":"6ad337f5f04157ec9a0e702f","slug":"video-protest-shastri-ghat-against-cancellation-nomination-graduate-mlc-candidate-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्नातक एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के शास्त्री घाट पर स्नातक एमएलसी प्रत्याशी रंजीत कुमार यादव ने नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में धरना दिया। उनके साथ समर्थक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। धरने के जरिए नामांकन रद्द करने के फैसले पर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में न्याय की मांग उठाई। हालांकि, नामांकन रद्द किए जाने के कारणों की विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है।

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