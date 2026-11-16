{"_id":"6afb028d2e6d9cd0b30d5cad","slug":"video-painter-dies-after-falling-from-fourth-floor-in-varanasi-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में चौथी मंजिल से गिरकर पेंटर की मौत, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैंट थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड स्थित सद्भावना बिहार कॉलोनी मोड़ के पास नवनिर्मित मकान में पेंटिंग का काम करते समय चौथी मंजिल से गिरकर 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सोमवार को मृतक की मां और बहन ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर बिल्डिंग के पास चार घंटे तक धरना दिया। परिजनों ने ठेकेदार पर कम रकम देकर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परिवार ने प्रशासन से 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है।

... और पढ़ें