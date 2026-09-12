काशी विद्यापीठ में जेन-जी चौपाल में हिस्सा लेने पहुंचीं नेहा बोरा का विरोध

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वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शनिवार को जेन-जी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं आइसा द्वारा आयोजित जेन-जी चौपाल में हिस्सा लेने पहुंची आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का एवीबीपी के छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ।

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