{"_id":"6af6e54d9624b4193302d594","slug":"video-long-queues-of-vehicles-for-cng-in-varanasi-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में सीएनजी के लिए वाहनों की लगी लंबी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में सीएनजी के लिए वाहनों की कतार लगी रही। इसी क्रम में चांदपुर- मंडुआडीह मार्ग पर सीएनजी वाहनों की लंबी कतार रही। गेल ने क्रेडिट लाइन तय कर रखा है, ऐसे में 10- 12 किलोमीटर दौड़ने पर सीएनजी मिल रहा है। बता दें कि बनारस में सीएनजी के 46 पंप हैं। इनमें 20 पर सीएनजी समाप्त हो गया है, जिससे लोगों परेशानी हो रही है।

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