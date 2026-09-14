चिंतामणि गणेश मंदिर में भव्य शृंगार, दर्शन को उमड़ी भीड़; VIDEO

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वाराणसी के सोनारपुरा स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव पर भगवान गणेश का भव्य शृंगार किया गया। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। विशेष पूजन-अर्चन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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