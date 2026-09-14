काशी की अनोखी गणेश पूजा: बाजीराव पेशवा परिवार ने 220 साल पहले शुरू की थी, 15 बार ओम के उच्चारण के साथ पूजन

शिव की नगरी में सोमवार से 10 दिनों तक गणपति बप्पा का महिमा गान शुरू हो जाएगा। कलश स्थापना के साथ गणेशोत्सव शुरू हो जाएगा। पूजा पंडालों में सुबह गाजे-बाजे के साथ गणेश जी विराजेंगे। मराठी विधि से उनका पूजन-अर्चन होगा। गणपति बप्पा की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद 15 बार ओम के उच्चारण के साथ संस्कार होगा। दुर्वा से गणेश जी की आंखें खोलकर षोडशोपचार पूजन होगा। 50 से अधिक पूजा पंडालों में पूजा होगी। विविध प्रतियोगिताएं होंगी। रविवार को पंडालों को सजाने-संवारने और कुछ में प्रतिमाएं रखी गईं।



श्रीकाशी मराठा गणेश उत्सव समिति का पांच दिवसीय श्रीगणेश उत्सव ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में मनाया जाएगा। यहां मुंबई के लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित कर मराठी पद्धति से पूजा होगी। छह फीट की प्रतिमा तथा पंडाल बाहुबली थीम पर बन रहा है। 18 सितंबर को विविध अनुष्ठान होंगे और भव्य शोभायात्रा निकालकर प्रतिमा का विसर्जन होगा। नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा मंडल का सात दिवसीय गणेशोत्सव गणेश भवन (गणेश दीक्षित लेन, चौखंभा) में मनाया जाएगा।



समिति के प्रवीण वसंत पटवर्धन ने बताया कि मेयर अशोक तिवारी उद्घाटन करेंगे। दुर्वा सहस्रनामार्चन, वसंत पूजा, नारदीय हरिकीर्तन, विद्वत सत्कार, पद्यगान, नृत्य प्रतियोगिता, भजन संध्या, हल्दी-रोरी, संगीत सम्मेलन, महानैवेद्य अर्पण होगा। अहमदाबाद के कलाकारों का ‘ओह माय फ्रॉड’ का प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन शोभायात्रा निकाली जाएगी। श्री काशी गणेशोत्सव कमेटी का सात दिवसीय गणेशोत्सव ब्रह्माघाट पर आंग्रे का बाड़ा में मनाया जाएगा। विविध प्रतियोगिताएं होंगी।