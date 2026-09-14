ट्रक की टक्कर से चाचा-भतीजे की मौत: हाईवे जाम, शौच कर साइकिल से घर लौट रहे दोनों; वाहनों की लगी लंबी कतार

लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। नदी की ओर से शौच कर साइकिल से घर लौट रहे दोनों को पेट्रोल पंप के सामने अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार दोनों सड़क पर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-135 की दोनों पटरियों पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित रहा।

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बामी गांव निवासी शिवनाथ (50) और उनका भतीजा प्रियांशु (13) सोमवार सुबह एक ही साइकिल से नदी की ओर शौच के लिए गए थे। वहां से दोनों साइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बामी गांव निवासी शिवनाथ (50) और उनका भतीजा प्रियांशु (13) सोमवार सुबह एक ही साइकिल से नदी की ओर शौच के लिए गए थे। वहां से दोनों साइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।