{"_id":"6aa7876d71c2ede08e077236","slug":"video-ganga-water-level-recedes-bustle-returns-to-ghats-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा का जलस्तर घटा, घाटों पर लौटने लगी रौनक; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार कम होने से घाटों पर जनजीवन सामान्य होने लगा है। पानी उतरने के बाद लोग घाटों की सफाई में जुट गए हैं। सफाई के बाद दुकानदार अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाने लगे हैं। घाटों पर धीरे-धीरे चहल-पहल बढ़ रही है। लंबे समय से प्रभावित कारोबारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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