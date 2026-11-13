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काशी नरेश के जन्म शताब्दी को समर्पित रहेगा देव दीपावली महोत्सव

Pragati Chand

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:54 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:54 PM IST







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केंद्रीय देव दीपावली समिति की ओर से इस बार देव दीपावली महोत्सव काशी नरेश विभूति नारायण के जन्म शताब्दी को समर्पित रहेगा। समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने शहर के 130 समितियां से इसमें सहयोग करने का आह्वान किया है। ... और पढ़ें

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