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बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में पारंपरिक खिलौनों पर कॉन्फ्रेंस शुरू

Pragati Chand

Updated Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST







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बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में पारंपरिक खिलौनों पर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। इस दौरान रजनीकांत ने कहा कि इन खिलौनों को जीआई टैग दिलाया जाएगा। ... और पढ़ें

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