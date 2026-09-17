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बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में पारंपरिक खिलौनों पर कॉन्फ्रेंस शुरू

Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST
Conference on traditional toys begins at BHU's Department of Physical Education
बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में पारंपरिक खिलौनों पर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। इस दौरान रजनीकांत ने कहा कि इन खिलौनों को जीआई टैग दिलाया जाएगा।
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