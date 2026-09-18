यूपी: दहेज के लिए महिला का सिर मुंडवा दिया, सद्दाम और अहमद पर प्राथमिकी; दोनों ने जान से मारने की धमकी दी
जौनपुर में महिला ने पति और देवर पर दहेज के लिए मारपीट करने और जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाया है। 16 सितंबर की घटना के बाद पीड़िता मायके पहुंची। शुक्रवार को बक्शा थाने में पति सद्दाम और देवर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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खुटहन थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव की एक महिला ने अपने पति और देवर पर दहेज के लिए मारपीट करने और जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर शुक्रवार को बक्शा थाने में पति सद्दाम और देवर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गौसपुर गांव निवासी शाजिया का निकाह कुछ वर्ष पहले बक्शा थाना क्षेत्र के बर्रोपट्टी गांव निवासी सद्दाम से हुआ था। शाजिया का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। महिला के अनुसार, आए दिन दहेज को लेकर विवाद और मारपीट की जाती थी।
पीड़िता का आरोप है कि 16 सितंबर को भी दहेज की बात को लेकर पति से उसका विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के दौरान सद्दाम ने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसका सिर मुंडवा दिया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने आरोप लगाया कि घटना में उसका देवर अहमद भी शामिल रहा।
घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजन उसे लेकर बृहस्पतिवार को खुटहन थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के बाद बताया कि घटना बक्शा थाना क्षेत्र की है। इसके बाद पीड़िता और उसके परिजनों को संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए भेजा गया।
शुक्रवार को पीड़िता ने बक्शा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सद्दाम और देवर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति सद्दाम और देवर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के लगाए आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।