{"_id":"6ac360d1a161f306830c99e8","slug":"video-bulldozer-deployed-again-next-to-chowk-police-station-for-widening-of-dalmandi-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चौक थाने के बगल में दालमंडी चौड़ीकरण के लिए फिर चला बुलडोजर; देखें ड्रोन विजुअल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई। चौक थाने के बगल में बुलडोजर चलाकर चिह्नित निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। चौड़ीकरण योजना के तहत चिह्नित भवनों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है।

... और पढ़ें