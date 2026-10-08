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काशी विश्वनाथ मंदिर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए दर्शन

Pragati Chand

Updated Thu, 08 Oct 2026 11:08 AM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 11:08 AM IST







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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। गुरुवार को उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किए। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व अन्य नेता भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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