जेन जी के साथ संवाद करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दो दिवसीय काशी दौरे के दूसरे दिन बृहस्पतिवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन-पूजन किए। इसके बाद ताज होटल में विशिष्टजनों के साथ बनारसी जलेबी कचौड़ी का स्वाद चखा। फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गांधी अध्ययनपीठ में जेन-जी के साथ संवाद करने पहुंचे। इस कार्यक्रम का नाम युवा संवाद रखा गया है।

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