वाराणसी में एयर शो का रिहर्सल, काशीवासियों ने कहा- मोदी जी ने कमाल कर दिया

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वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर बुधवार को नमो घाट पर रिहर्सल किया गया। इस दौरान एंबुलेंस, चिकित्सा केंद्र, पुलिस पर्यटक सहायता केंद्र उपलब्ध रहे। इसमें 1000 स्कूली बच्चे व अन्य दर्शक मौजूद रहे। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। रिहर्सल के दौरान गंगा के आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य और अद्भुत हवाई करतबों को दर्शाया गया। इस दौरान दर्शकों ने कहा कि मोदी जी ने कमाल कर दिया।

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