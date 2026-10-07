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काशी पहुंचे 500 वडनगर यात्री, पंकज चौधरी ने किया स्वागत
वडनगर, गुजरात से लगभग 500 बाइक यात्री काशी पहुंचे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इन संकल्प यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। बुधवार की सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर यात्रियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अगुवाई की। उन्होंने यात्रियों को तिलक लगाकर और उन पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की जोरदार आवाज से पूरा विश्वविद्यालय परिसर गूंज उठा। पंकज चौधरी की उपस्थिति ने यात्रियों का उत्साह और बढ़ा दिया।
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