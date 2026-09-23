उन्नाव: एचपी प्लांट में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, अफसरों और ट्रांसपोर्टर के बीच बातचीत जारी

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दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस बॉटलिंग प्लांट में जारी ट्रक चालकों की हड़ताल 24 घंटे बाद भी समाप्त नहीं हो सकी है। प्लांट अधिकारियों द्वारा एक ट्रक चालक पर प्रतिबंध लगाने और चालकों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल से कानपुर, हरदोई, फतेहपुर और लखनऊ समेत प्रदेश के 32 जिलों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति ठप हो गई है। गतिरोध सुलझाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एआरटीओ और प्लांट मैनेजर के साथ ट्रांसपोर्टरों की वार्ता जारी है।

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