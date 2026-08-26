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उन्नाव: कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबाकर बाबा और पौत्र की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 26 Aug 2026 12:12 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 12:12 PM IST







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सदर कोतवाली क्षेत्र केमसवासी गांव में बुधवार सुबह मंजन कर रहे बाबा और पौत्र अचानक गिरी दीवार के मलबे में दब गए। परिजनों द्वारा दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ... और पढ़ें

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