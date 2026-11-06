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सुल्तानपुर: मंत्री ओपी राजभर के काफिले की स्कॉर्ट एसयूवी ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से टकराई, बचे पुलिसकर्मी

Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
रोहित मिश्र
Rohit Mishra रोहित मिश्र
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
सुल्तानपुर: मंत्री ओपी राजभर के काफिले की स्कॉर्ट एसयूवी ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से टकराई, बचे पुलिसकर्मी
पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले की स्कॉर्ट एसयूवी शुक्रवार को हलियापुर-बेलवाई मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। हसुई मुकुंदपुर गांव के पास ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर से एसयूवी टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, उसमें सवार सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। मंत्री ओमप्रकाश राजभर बल्दीराय तहसील क्षेत्र के सिंहनी स्थित अमृत गार्डेन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हलियापुर के रास्ते लखनऊ लौट रहे थे। इसी दौरान हलियापुर से बहुरावां की ओर जा रहे ट्रैक्टर से काफिले की स्कॉर्ट एसयूवी भिड़ गई। ट्रैक्टर के पीछे लगे कल्टीवेटर की टक्कर से एसयूवी को नुकसान पहुंचा।
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