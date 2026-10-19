VIDEO: सियार ने ग्रामीणों पर किया हमला, चार बच्चों समेत 10 घायल

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सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र की कोटा ग्राम पंचायत के सरपतवा और अम्मा टोला में रविवार रात सियार के हमले में चार बच्चों समेत करीब 10 ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी चोपन में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

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